Savona, ruba un portafoglio e tenta furto di un cellulare: arrestato

Savona. E’ stato arrestato per il reato di furto con destrezza dopo essere stato fermato dal servizio di sicurezza dell’Ipercoop. E’ successo oggi pomeriggio all’interno del centro commerciale savonese, dove solo l’altro giorno un altro ladro era stato bloccato mentre uno si era dato alla fuga.

Secondo quanto appreso l’uomo ha prima prelevato un portafoglio ed in seguito ha tentato di rubare un telefono cellulare, ma è stato notato dalle guardie giurate che lo hanno fermato e bloccato prima che potesse fuggire.

In seguito sono stati allertati i carabinieri: i militari, una volta sul posto, accertati i fatti, lo hanno tratto in arresto. Ora la sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e sarà processato per direttissima domani mattina presso il Tribunale di Savona.