Savona, riprende la scuola del clero col liturgista Boselli

Savona. Domani, martedì 9 ottobre, dalle 10 nel seminario vescovile di via Ponzone a Savona, si svolgerà il primo incontro del secondo anno della scuola del clero promossa dal vescovo Calogero Marino dal titolo “Cominciare e ricominciare. Il ministero del prete”.

Il tema della giornata sarà “Liturgia come mistagogia” e il relatore sarà Goffredo Boselli, monaco di Bose e liturgista. Dottore in teologia a l’Institut Catholique di Parigi, ha conseguito il Master in Storia delle religioni e antropologia religiosa presso l’Université Sorbonne Paris IV.

In qualità di esperto, dal 2003 collabora stabilmente con la Commissione episcopale per la liturgia e dal 2005 è membro della Consulta dell’Ufficio liturgico nazionale entrambi organismi della Conferenza episcopale italiana. Fa inoltre parte del Comitato scientifico della rivista Arts sacrés e delle redazioni di Rivista Liturgica e Thema.