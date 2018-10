Savona. Una parte del greto del torrente Letimbro è stata pulita, mentre un’altra no. Succede nella frazione Santuario dove – come dimostrano le foto che sono state inviate alla redazione da un nostro lettore – la folta vegetazione cresciuta all’interno dell’argine è stata rimossa soltanto in parte.

In dettaglio, all’altezza della piazza della chiesa, è stato effettuato un intervento di pulizia e la vegetazione è stata tagliata, mentre circa un chilometro più in basso, nella zona di San Bernardo in Valle (all’altezza di via Priocco), il torrente assomiglia ad una giungla.

Tra l’altro, la zona dove non è stato finora effettuato nessun intervento di pulizia del torrente, è proprio quello dove, nelle ultime giornate di maltempo, l’argine del Letimbro era stato portato via dalla potenza dell’acqua.