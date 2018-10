Savona, operazione antidroga in piazza delle Nazioni: dieci provvedimenti cautelari eseguiti dalla Polizia di Stato

Savona. Si è conclusa con l’esecuzione di dieci provvedimenti cautelari (sei di custodia cautelare in carcere e quattro di altro genere) l’operazione antidroga messa in atto dalla polizia di Stato in piazza delle Nazioni a Savona e conclusasi giusto questa sera.

I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per domani mattina alle 10 negli uffici della Questura savonese, ma da quanto riferito le persone colpite dai provvedimenti sarebbero richiedenti asilo o ex richiedenti asilo ospitati in strutture di accoglienza della provincia di Savona.

L’attività messa in atto dagli agenti rappresenta una concreta risposta alle tante segnalazioni di cittaidni giunte nell’ultimo periodo e secondo le quali la zona di piazza delle Nazioni sarebbe diventata la nuova “piazza dello spaccio” della città della Torretta.