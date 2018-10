Savona, l’autentica focaccia genovese salpa a bordo delle navi di Costa Crociere

Savona. Al via la collaborazione tra Costa Crociere e Associazione Panificatori Genovesi per portare per la prima volta il sapore dell’autentica focaccia a bordo delle navi da crociera. Quella che verrà servita sulla flotta Costa è la ricetta della tradizione certificata dal Marchio Focaccia Genovese, che ne garantisce l’originalità proteggendola da contraffazioni.

La tipica “fugassa”, che in dialetto ligure significa “cotta al focolare”, accompagna da sempre la giornata dei genovesi dalla colazione alla cena, ed è ideale da mangiare anche per merenda e aperitivi. A partire dal 28 ottobre su Costa Fascinosa, e a breve su tutte le altre navi della flotta, gli ospiti possono gustare il sapore tutto ligure della focaccia appena sfornata al buffet gratuito pomeridiano, come gustoso spuntino.

L’associazione Panificatori Genovesi ha contribuito a formare lo staff di panettieri che lavorano a bordo della flotta Costa Crociere, condividendo la ricetta tradizionale e insegnando tutti i segreti per una preparazione ottimale. L’associazione ha inoltre supportato Costa Crociere per la selezione delle materie prime da utilizzare come ingredienti per la focaccia, per garantirne il gusto unico e inimitabile. La preparazione deve essere puntuale, e richiede un lungo processo di lievitazione suddiviso in tre diversi momenti.

Grazie alla collaborazione avviata, la focaccia genovese prenderà il largo e arriverà in tutto il mondo, seguendo tutti gli itinerari delle crociere Costa. Mediterraneo, Nord Europa, Sud America, Caraibi, Oceano Indiano, Dubai, sono solo alcune delle destinazioni che verranno raggiunte dalla ricetta ligure. Un sapore tipico della tradizione genovese diventerà quindi un prodotto conosciuto e gustato in tutto il mondo.

“Come compagnia italiana che ha sede a Genova, siamo orgogliosi di portare per la prima volta l’autentica focaccia, ricetta tipica della tradizione genovese, a bordo delle navi da crociera. Grazie a questa iniziativa tutti gli ospiti di Costa Crociere, che provengono da tanti paesi diversi, potranno scoprire il sapore inimitabile di un prodotto ligure e goderselo dalla prospettiva unica del mare. La vera “fugassa” verrà gustata in tutto il mondo, raggiungendo tutte le 250 destinazioni delle nostre crociere” ha affermato Stefano Fontanesi, Corporate Executive Chef di Costa Crociere.

Gino Petrucco, il presidente dell’Associazione Panificatori di Genova e Provincia, ha dichiarato: “Le radici che legano la nostra “fugassa” e Costa Crociere sono infatti le stesse: Genova, la Superba. D’ora in poi l’essere panificatori avrà un motivo di orgoglio in più: la nostra amatissima focaccia sarà ambasciatrice della qualità del nostro lavoro in ogni porto, dalle Mauritius alla Norvegia.”

Questa iniziativa conferma l’impegno di Costa nel proporre un’offerta che rappresenti l’eccellenza italiana, a partire dalla qualità e dalla tipicità delle prelibatezze gastronomiche. La scelta della focaccia, ricetta simbolo di Genova, rappresenta un omaggio alla città e alla sua tradizione, evidenziando inoltre l’indissolubile legame tra la compagnia crocieristica e la città sede del suo quartier generali.