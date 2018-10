Savona. Ladri in azione nella notte in un palazzo di via dei Vegerio a Savona dove sono stati presi di mira due uffici. In particolare gli autori del furto sono entrati all’interno di uno studio legale e nell’agenzia delle assicurazioni Generali Ina Assitalia, ma, in entrambi i casi, sono usciti a mani vuote.

I ladri hanno anche tentato, senza riuscirci, di forzare l’ingresso dell’ufficio di un amministratore di condomini (sulla porta erano ben visibili i segni lasciati nel tentativo di aprirla).

di 4 Galleria fotografica Savona, ladri in azione in via Vegerio







L’allarme è scattato questa mattina al momento di aprire gli uffici. In via Vegerio è intervenuta la polizia di Stato per gli accertamenti ed i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, i ladri sono entrati nei locali passando dall’esterno: in un caso attraverso un balcone, nell’altro rompendo una finestra che affacciava su un cavedio.