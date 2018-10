Savona, in Sala Rossa la premiazione del 26^ concorso di poesia dell’associazione “U Pregin”

Savona. Sabato 20 ottobre alle 15 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, l’associazione socio-culturale “U Pregin” premierà i vincitori del suo 26^ concorso di poesia, come tutti gli anni suddiviso nelle categorie “Lingua Italiana”, premio dedicato a Maria Antonietta Piccolo, fondatrice e presidente ventennale de “U Pregin” scomparsa nel 2012, e “Dialetto Ligure”, premio dedicato al professor Virginio Giacosa scomparso nel 2000, che per anni fu membro della giuria del concorso.

La giuria, composta dalla poetessa Rosanna Balocco, dalla professoressa Franca Maria Ferraris e dal poeta Angelo Falco, ha segnalato i vincitori. Per la categoria “Lingua Italiana” il primo classificato è Pietro Baccino, il secondo classificato Mario Ciarlo ed il terzo classificato Maurizio Manfredi; per la categoria “Dialetto Ligure” il primo classificato è Mario Traversi, il secondo classificato Pietrao Baccino ed il terzo classificato Riccardo Pignatti. Un “Premio alla Carriera” verrà invece assegnato dall’associazione ad Armando Giorgi, uno dei poeti liguri che più volte ha partecipato al concorso in queste 26 edizioni.

I componimenti premiati verranno letti dall’attore Giorgio Mira e l’evento sarà presentato da Alessio Artico.

“L’associazione ‘U Pregin’ ringrazia il Comune di Savona per aver gentilmente concesso l’uso gratuito della Sala Rossa per la cerimonia di premiazione e invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento”.