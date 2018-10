Savona, grave lutto per l’improvvisa scomparsa di Roberto Lequio

Savona. Grave lutto nel mondo del commercio savonese per la scomparsa di Roberto Lequio, 51 anni, uno dei soci titolari della ditta Taricco Sas di via Giacchero, nel centro di Savona.

L’uomo è mancato all’improvviso lunedì pomeriggio dopo aver accusato un malessere ed essere andato in ospedale a Savona.

Lequio, che era molto conosciuto per il suo lavoro e stimato in città, lascia la mamma Francesca, il papà Giuseppe, la sorella Tiziana con Roberto, il fratello Daniele, la nipote Arianna, la zia Iva, Mario con Bea e Iza.

L’ultimo saluto è stato fissato per domani mattina (giovedì 18 ottobre) alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in via Untoria a Savona.