Savona, furia Pd sulla lapide per commemorare le “camicie nere”: “Scandaloso, si cancelli subito”

Savona. “È scandaloso che l’amministrazione comunale di Savona, Città Medaglia d’Oro per la Resistenza, abbia deciso di rendere omaggio alla posa di una lapide in cui le Camicie Nere sono affiancate alle forze regolari dell’esercito italiano”. E’ la netta presa di posizione della Segreteria provinciale del Partito Democratico e del coordinamento comunale di Savona sulla vicenda della lapide, scoperta sabato mattina all’interno del cimitero di Zinola, che elenca le Forze Armate coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale.

In quell’elenco, infatti, accanto alle più tradizionali (come Alpini, Bersaglieri o Carabinieri) compaiono anche le “Camicie Nere”, ossia ossia la “Milizia volontaria per la sicurezza nazionale” creata dal Partito Fascista con l’obiettivo di irregimentare le squadre d’azione in una vera e propria milizia riconosciuta dallo Stato. “Le Camicie Nere, eredi dirette delle squadracce, erano la struttura militare del Partito Fascista – ricorda il Pd – regolarizzata in un secondo tempo solo grazie all’instaurazione dell’infausto regime che tutti ricordiamo”.

“È vergognoso che una Istituzione democratica come il Comune di Savona renda omaggio a una organizzazione di quel tipo – tuonano i democratici, riferendosi alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio alla scopertura della targa – È una offesa per tutti coloro che hanno combattuto per la democrazia in questo Paese e per tutti coloro che oggi credono nella libertà e nella Repubblica democratica fondata sulla Costituzione”.

La realizzazione della lapide è un’iniziativa dell’Opera Nazionale Caduti Senza Croce, che con due targhe (quella appunto con l’elenco dei corpi combattenti e una con la lista dei teatri di guerra) ha ampliato un piccolo complesso monumentale già esistente. Ma sul banco degli imputati è destinato a finire il Comune: “Chiediamo che la scritta in onore delle Camicie Nere venga rimossa quanto prima – annunciano dalla segreteria provinciale – Per questo fine ci mobiliteremo a tutti i livelli istituzionali, a partire dal Consiglio Comunale nel quale il gruppo Pd presenterà un’interpellanza sull’argomento”.