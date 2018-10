Savona. Situazione difficile a Savona per le forti piogge che si stanno abbatendo sulla città della Torretta. Dopo gli allagamenti della notte, il crollo del cornicione in via Paleocapa, i semafori in tilt, nella tarda mattinata di oggi è esondato il rio San Cristoforo nel quartiere di Legino: fin dal primo mattino l’innalzamento era stato monitorato dalla protezione civile e dalla polizia municipale, fino alla piccola esondazione.

Stando a quanto riferito la “piccola alluvione” ha prvocato solo qualche allagamento in box e scantinati, in particolare in via Bruzzone: altri disagi non sono stati segnalati.

di 22 Galleria fotografica Danni per il maltempo nel savonese









E polizia municipale savonese in allarme anche per una frana in via San Nazario, con fango e detriti che si sono riversati sulla carreggiata. La strada è presdiata dai vigili urbani e risulta parzialmente inagibile.

Disagi e problemi per gli allagamenti nei sottopassi di corso Svizzera e via Vittime di Brescia. Resta attivo il dispositivo di controllo del territorio: se nel pomeriggio la situazione meteo dovrebbe migliorare, a partire dalla serata e dal mattino di domani è prevsato un nuovo e più intenso peggioramento delle condizioni meteo.

E per Savona sarà allerta rossa.