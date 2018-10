Savona. Due pontoni che erano impiegati per la costruzione della piattaforma Maersk di Vado Ligure ieri sono andati alla deriva e dalla notte si sono arenati: uno sulla spiaggia che si trova proprio davanti al Mercatò di via Nizza a Savona, l’altro, più grosso, a Zinola.

Le imponenti strutture al momento sono completamente in balia delle onde, ma sembrano essersi incagliate entrambe quindi si spera che non tornino ad essere alla deriva in attesa di essere recuperate.

Secondo le prime informazioni, appunto, si tratta di due pontoni (uno, quello dotato di gru, dovrebbe essere un moto-Pontone della Fincosit) impiegati appunto nei lavori di costruzione della piattaforma nel porto di Vado Ligure.