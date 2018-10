Savona. Sono stati trovati in via Mignone e consegnati ai volontari della Protezione Animali i due gatti adulti sono stati abbandonati nei loro trasportini in una strada di Savona.

“Sono un maschio ed una femmina, molto affettuosi ma molto tristi che, per loro fortuna, hanno subito trovato una persona interessata a loro, in contatto con l’Enpa, che li adotterà nei prossimi giorni”.

Foto 2 di 2



“Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stano svolgendo gli accertamenti per individuare l’autore dell’abbandono che, se individuato, verrà denuncia alla Procura della Repubblica”.

Chi riconoscesse gli animali ed il loro proprietario è pregato di rivolgersi agli agenti, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (tel. 019 824735).