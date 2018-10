Savona, due cucciolate di micini cercano casa

Savona. Dopo le tre cucciolate di gattini, malati o abbandonati nei giorni scorsi, altre due cucciolate sono state ricoverate ieri presso la sede della Protezione Animali di Savona.

Cinque sono stati recuperati a Savona in via Bresciana ed uno di pochi giorni in via Bono,ancora da allattare e la cui madre non se ne vuol più prendere cura (talvolta accade a soggetti giovani al primo parto).

I cinque gattini di via Bresciana possono già essere adottati; gli interessati potranno vederli presso l’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.