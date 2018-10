Savona. Alcune auto e mezzi sono stati danneggiati nella centrale via Paleocapa a Savona per il crollo di un cornicione di un palazzo. E’ successo questa notte, con la segnalazione di alcuni cittadini e l’immediato intervento di polizia e vigili del fuoco.

Secondo quanto appreso il terrazzo dell’edficio è in parte crollato, provcando la caduta di pietre e detriti che hanno centrato in pieno le vetture e i veicoli parcheggiati nella via savonese.

Per fortuna solo danni materiali. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso i detriti e operato per la messa in sicurzza del cornicione pericolante. E a Savona continua l’azione di controllo e monitoraggio del territorio a seguito della forte ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia.

Non sono mancate segnalazioni da parte dei cittadini per dei black out che hanno riguardato alcuni semafori, come confermato dallo stesso assessore comunale Maurizio Scaramuzza: “Sappiamo della situazione, purtroppo sono andati in tilt per il temporale: sotto controllo, ad ora, il Letimbro e gli altri corsi ‘acqua del territorio savonese”.