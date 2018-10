Savona, chiusura della palestra per le scuole. Arboscello (Pd): “Ennesimo episodio di incompetenza della giunta”

Savona. “La notizia della chiusura da parte del Comune di Savona, per motivi di sicurezza, della palestra delle scuole Callandrone è l’ennesimo triste episodio a cui dobbiamo assistere. Ed a lasciare allibiti non è tanto l’interdizione di per se, ma il fatto che l’ amministrazione comunale non abbia alcuna idea dei tempi necessari per la riapertura, anzi ancor peggio pare non abbia idea di quando possano partire i lavori di messa in sicurezza e soprattutto se mai partiranno”.

Lo afferma il segretario del Pd di Savona Roberto Arboscello, che torna a pungere l’amministrazione comunale dopo la chiusura della palestra scolastica, al centro di polemiche.

“Questa è l’ ennesima storia triste di una Savona amministrata con superficialità e incompetenza, neanche in grado di programmare per tempo interventi di manutenzione alla palestra di una scuola” aggiunge.

“Questa volta a rimetterci saranno dei bambini, gli alunni della scuola Callandrone, che grazie all’inadeguatezza di questa giunta saranno costretti a non svolgere chissà per quanto tempo un’ attività fondamentale quale l’educazione fisica”.

“È per questo che ci uniamo alle famiglie dei ragazzi per chiedere notizie certe riguardo le tempistiche dell’intervento” conclude il segretario Arboscello.