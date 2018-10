Savona, Cgil a congresso. Il segretario Pasa: “Momento difficile, ma il nostro sindacato è pronto alla sfida del lavoro”

Savona. Si terrà Lunedì 22 ottobre, dalle ore 14:30, e martedì 23 ottobre, dalle ore 9.00, presso la sede della Scuola Edile di Savona, il XVIII congresso provinciale della Cgil di Savona.

“In una situazione sempre più complessa del nostro Paese, in cui vengono giornalmente messi in discussione i valori fondanti della nostra democrazia, il nostro congresso vuole essere un “baluardo” per la difesa della nostra Costituzione, lo dimostra il percorso democratico che abbiamo fatto negli ultimi mesi” sottolinea il segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa.

“Mesi fatti di migliaia di assemblee, dove abbiamo incontrato lavoratrici lavoratori, disoccupati, pensionati, giovani ed anziani, in cui abbiamo discusso le strategie future che la nostra organizzazione dovrà mettere in campo”.

“Congresso che rinnoverà anche il gruppo dirigente della nostra Camera del Lavoro: oltre l’80% dell’apparato politico è diverso da quello uscito dal congresso del 2014, dimostrando capacità di rinnovamento e voglia di mettersi in gioco, in un momento assai difficile del nostro territorio”.

“Noi ci siamo e ci saremo sempre. Senza lavoro non c’è futuro”, conclude Pasa.

Al congresso regionale è prevista la presenza del segretario regionale Federico Vesigna. Per il segretario provinciale uscente dovrebbe arrivare dalla Cgil Ligure la proposta di riconferma alla guida del sindacato savonese.