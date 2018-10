Savona celebra il primo e il 2 novembre: doppia cerimonia con il vescovo Marino

Savona. Giovedì prossimo, primo novembre, festa liturgica di Tutti i Santi a Savona, dove il vescovo Calogero Marino presiederà il solenne Pontificale della festa di Ognissanti alle 10.30, in Cattedrale.

Venerdì 2 novembre, invece, nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, monsignor Gero parteciperà alle varie iniziative promosse dal Comune di Savona. Alle 10, al Cimitero di Zinola, benedizione e deposizione della corona di alloro al sacrario dei defunti, al sacrario dei Partigiani, al cippo dei caduti nella Seconda Guerra Mondiale, al cippo degli invalidi di guerra e alla lapide dei deportati e al “campo dei bambini”. Alle 10.20 il Vescovo celebrerà la Messa nella Cappella superiore. Nella mattinata seguiranno poi la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti “Rintocchi e memorie” in piazza Mameli, alle 11.20, e infine il lancio in mare di una corona d’alloro per tutti i Caduti del mare, a cura della Capitaneria di Porto (alle 11.45 l’imbarco alle 12 la cerimonia).

Il Comune ricorda che “un bus sarà a disposizione dei partecipanti per seguire le varie fasi della Commemorazione con partenza alle ore 9,30 in piazza del Popolo (ex pesa pubblica)”. Infine, alle 18 il Vescovo celebrerà la Messa per i defunti in Duomo.