Savona, Berta nuovo componente Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale

Savona. Il dottor Alessandro Berta è stato designato dal sindaco di Savona quale nuovo componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale. Ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino Ilaria Caprioglio che ha commentato: “E’ un nome condiviso e di grande competenza che, sicuramente, apporterà un contributo determinante in seno al Comitato in un momento complesso come questo in cui la nostra Regione è stata duramente colpita da tragici eventi”.

“Auguro al dottor Berta buon lavoro all’insegna della costante e proficua collaborazione fra Amministrazione comunale e l’Autorità di sistema portuale” conclude Caprioglio.

Alessandro Berta, classe 1963, attuale direttore dell’Unione Industriali di Savona, ha accolto con grande soddisfazione la scelta del primo cittadino savonese.