Savona, appello dell’Enpa per trovare una famiglia ad un gatto abbandonato

Savona. La Protezione Animali savonese propone un’adozione del cuore per un giovane gatto maschio, abbandonato nei giorni scorsi in una via di Savona, per il quale non si riesce ancora a trovare una famiglia che lo voglia adottare.

E’ ospitato presso la sede Enpa di via Cavour 48 r, dove i volontari lo coccolano in attesa di darlo in adozione, lo hanno sterilizzato e vaccinato e lui ricambia con tanto affetto e simpatia.

Gli interessati possono vederlo da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (telefono 019 824735).