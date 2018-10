Savona, aperte le iscrizioni all’Accademia Musicale Ferrato-Cilea

Savona. Anche quest’anno l’Accademia musicale di Savona “Ferrato-Cilea” inizierà regolarmente i corsi. Le iscrizioni sono già iniziate e la segreteria è al lavoro per la compilazione degli orari.

“Non mancheranno le novità sia a livello di nuovi docenti che di iniziative” fanno sapere dall’Accademia che, grazie a un’importante azione combinata fra Orchestra Sinfonica di Savona e Associazione Carla e Walter Ferrato, due anni fa “è stata salvata dalla chiusura altrimenti certa e determinata dalla cancellazione del contributo da parte del Comune di Savona”.

Ora l’Accademia si sta impegnando in importanti progetti nel perimetro del neonato Polo Musicale di Savona. “Il Polo Musicale sta muovendo i primi passi strutturandosi e creando livelli diversi di collaborazione fra gli aderenti – dice l’ideatore Claudio Gilio – sono in preparazione importanti novità che rafforzeranno ulteriormente la didattica e l’offerta di spettacoli sul nostro territorio. L’Accademia e il suo Auditorium, seppur indeboliti dalla decurtazione degli spazi assegnati alla Banda Forzano, rappresentano un luogo cardine nel quale far convergere in maniera fisica e ideale progettualità e intelligenze artistiche e organizzative. Ritengo che il Polo, se saprà pensare in maniera nuova e laterale rispetto ai vecchi schemi ormai sclerotizzati, potrà essere un laboratorio di attività che, superate le resistenze, potrà coinvolgere in maniera seria e professionale le forze musicalmente produttive della città”.

L’Accademia si propone con un’offerta formativa completa, che parte dagli zero anni con il progetto Musica In Culla svolto in collaborazione con il Giardino Sonoro e segue i giovani e meno giovani allievi fino al conseguimento dei titoli accademici o accompagnandoli nello sviluppo delle abilità necessarie per “far musica” in maniera amatoriale.

L’attività dell’Accademia è resa possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione De Mari, dell’Associazione Carla e Walter Ferrato e dell’Orchestra Sinfonica che destina importante parte delle risorse all’attività didattica.

Per informazioni consultare la pagina Fb di Accademia di Savona con il modulo di prescrizione online o scrivere a info@scuolamusica.sv.it, o tel allo 019-827328.