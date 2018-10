Savona, alla Ubik e alla SMS Cantagalletto Maurizio Maggiani presenterà il nuovo romanzo “L’amore”

Domani, martedì 16 ottobre alle ore 18,15 presso la Libreria Ubik Savona in Corso Italia incontro con lo scrittore MAURIZIO MAGGIANI.

e presentazione recitata del nuovo romanzo “L’amore” (Feltrinelli editore). Introduce Renata Barberis.

L’evento è organizzato in n collaborazione con l’ Arci Savona.

Alla sera dalle ore 20 cena di solidarietà e incontro con l’autore alla SMS/Circolo ARCI Cantagalletto in favore della Fabbrica del riciclo della Comunità San Benedetto al Porto – fondata da don Andrea Gallo – gravemente danneggiata dalla caduta del ponte Morandi.

Per prenotazioni: 349 3261169 Adulti € 14 euro. Bambini dai 6 ai 12 anni € 10. Gratis per bambini sotto i 6 anni) .

Maurizio Maggiani celebra l’amore con un romanzo cantabile come una canzone. Un libro che è già un classico. Struggente. Delicato. Universale…

«È notte, ci sono due sposi.» Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno sposo, che in ventiquattr’ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo (come punto di partenza e di arrivo) l’ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua sposa che la sera racconta i suoi amori passati, la «delicata materia di ciò che è già stato».

E allora ecco comparire la Mara, che lui portava sulla bici sopra il monte Muzzerone, perché si sedessero su quel dente di falesia a picco sul mare ad ascoltare la radio… E riemergono dal passato, con struggimento, con dolore, con dolcezza, la Mara Marosa figlia del pesciaiolo, la Padoan con la sua coda di cavallo, la Gabri e la Chiaretta, e poi Ida la bislunga. È per la sua sposa, scoprirà il lettore, che lo sposo si è spinto a ripercorrere il suo lungo «allenamento a dire ti amo ti amo ti amo».

Quanto più scende nel dettaglio, tanto più Maurizio Maggiani (vincitore di innumerevoli premi quali lo Strega, il Campiello e lo Stresa, collaboratore de Il Secolo XIX e de La Stampa) riesce nel miracolo di raccontare l’amore universale, nei gesti, nelle parole, nelle abitudini, nei turbamenti, scrivendo un romanzo intimo, a volte persino domestico, dove sullo sfondo nondimeno passano, attraverso la musica, il lavoro, gli oggetti, i valori, i nostri ultimi settantanni.