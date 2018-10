Savona, al via la stagione artistica del Teatro Sacco

Savona. Dodici spettacoli: da ottobre alla vigilia di Natale. La stagione artistica del “Teatro Sacco” di Savona è ai nastri di partenza con spettacoli di prosa, cabaret e un omaggio a Lucio Battisti.

Si comincia sabato 6 ottobre alle 21 con lo spettacolo “Un sacco stupefacente, primo teatro della città di Savona”. In scena Guglielmo Bonaccorti, Sandro Battaglino, Antonio Carlucci, Franco Bonfanti, Alessio Dalmazzone, Manuela Salviati, Monica Schiavini, con la partecipazione della soprano Maria Catharina Smits e al pianoforte Federica Scarlino per la regia di Antonio Carlucci e Felice Rossello. La produzione è della Libera Compagnia Teatro Sacco. Il secondo spettacolo sarà all’insegna del divertimento allo stato puro. Sul palcoscenico del Sacco, sabato 13 ottobre alle 21, il protagonista sarà Enzo Paci con “Un sacco di risate”. Con lui in scena anche Romina Uguzzoni. Si prosegue sabato 20 ottobre alle 21 con “Conosci me”, un concerto omaggio a Lucio Battisti a 20 anni dalla sua scomparsa con Dario B. Caruso e Marco Pizzorno (chitarra e voce) Leo Saracino (percussioni)

Martina Biale, Giulia Masio, Elena Scasso, Kelly Schröter, Valerio Giardini, Andrea Marenco, Simone Reburdo (voci recitanti e cori). Una produzione curata da Il Manipolo della Musica. Sabato 27 alle 21 e domenica 28 settembre alle 17 in scena lo spettacolo teatrale “Piccoli crimini coniugali” di Éric-Emmanuel Schmitt, con Alessio Dalmazzone e Roberta Gaggino e la regia di Andrea Nicolini. Una produzione della Libera Compagnia Teatro Sacco.

Sabato 3 novembre alle 21 “Magie per uomini tristi”, spettacolo teatrale di Rosario Mastrota con Consuelo Benedetti, Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Le scene e i costumi sono di Carlo Senesi Regia: Rosario Mastrota. Lo spettacolo è a cura della compagnia teatrale Teatro dell’Albero. Sabato 10 novembre alle 21 andrà in scena lo spettacolo “La cantatrice calva” con Giovanni Bortolotti, Gaia De Marzo, Luca D’angelo, Valentina Ferraro, Monica Russo e Marco Bazzano per la regia di Aldo Meineri e con le scene di Silvio Eiraldi. Lo spettacolo è a cura della Compagnia Stabile Uno sguardo dal palcoscenico.

Sabato 17 novembre alle 21 altro spettacolo teatrale dal titolo “Esercizi di stile” di Raimond Queneau con Angela Atteo, Sandro Battaglino, Guglielmo Bonaccorti, Franco Bonfanti, Susj Borello, Antonio Carlucci, Alessio Dalmazzone, Manuela Salviati. Musiche di e con Dario B. Caruso chitarra, Marco Di Giuseppe sax, Maurizio Ganora pianoforte. Le scenografie sono di Vittoria Carrieri, la regia di Antonio Carlucci per una produzione della Libera Compagnia Teatro Sacco. Sabato 24 novembre alle 21 “Un pizzico di musica” concerto del quartetto Improvviso con Paola Esposito, mandolino, Antonio Fiori, mandolino, Alessandro Fiori, mandola, Marco Pizzorno, chitarra e con la partecipazione di Dario B. Caruso, chitarra. Una produzione de Il Manipolo della Musica. Sabato 1 dicembre alle 21 andrà in scena “Il medico Brassens”, uno spettacolo teatrale liberamente tratto dai testi di Georges Brassens e dal libro “Monsieur Brassens” di Maurice Bousquet con Franco Bonfanti (Il dottor Bousquet), Elena Buttiero (La pianista), Ferdinando Molteni (Il cameriere-cantante) e con le musiche di Georges Brassens. Le canzoni sono state tradotte da Fabrizio De André. La regia è di Ferdinando Molteni – Una produzione Allegro con moto.

Sabato 15 dicembre alle 21 “Monkey’s Kabarett”, spettacolo teatrale con musica dal vivo da ” Una relazione per un’accademia” di Franz Kafka con Andrea Nicolini (Rotpeter), Fabrizio Giudice chitarra, Gianluca Nicolini flauto – Ensemble Phonodrama. Ultimo spettacolo sabato 22 dicembre alle 21 “Brindiamo con stile” con gli attori e i musicisti della Libera Compagnia Teatro Sacco. “Alla fine di ogni evento, come nel nostro stile, seguirà un rinfresco. L’ingresso è riservato ai soci, ma diventare soci è semplice. Per tutte le informazioni sugli spettacoli e su come diventare soci si può scrivere a info@teatrosacco.com oppure telefonare ai numeri 331 77 39 633 – 328 65 75 729” spiegano dal Teatro Sacco.