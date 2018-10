Savona, al Priamar, la festa per il Premio Scuola Digitale

Savona. Lunedì 8 dalle 10 alle 13 presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona si terrà la festa per il “Premio Scuola Digitale”, organizzata dall’istituto Boselli-Alberti in qualità di scuola capofila provinciale per l’organizzazione delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd).

Il “Premio Scuola Digitale” è una iniziativa del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

All’evento parteciperanno le scuole di primo e secondo grado selezionati da un’apposita giuria. In questa occasione gli studenti e i docenti referenti dei progetti presenteranno attraverso brevi video le informazioni chiave relative al loro progetto.