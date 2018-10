Savona. Grave incendio nella notte al terminal auto nel porto di Savona. Secondo quanto ricostruito a causarlo sarebbe stata la mareggiata, che avrebbe fatto esplodere le batterie delle vetture.

In fiamme diverse auto, principalmente Maserati nuove in attesa di imbarco. Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalla mareggiata: l’intera area è allagata, e a causa dell’acqua all’inizio sul posto sono riusciti ad arrivare soltanto i camion e non i mezzi più piccoli.

di 4 Galleria fotografica Savona, a fuoco il terminal auto







Sul posto sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco di Savona e una di Varazze con autobotte, carro schiuma e carro autoprotettori.