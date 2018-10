Santa Corona, i ringraziamenti di una paziente: “Eccellenza da difendere”

Si parla sempre di cattiva sanità si critica con molta leggerezza l’operato dell’ Ospedale Santa Corona. Io invece sono qui a difendere, poiché purtroppo, per un incidente domestico avuto il mese di Marzo 2018, con la conseguente rottura dell’ omero, ho dovuto subire un intervento chirurgico non semplice.

Sono stata operata presso il 1mo Gruppo operatorio Traumatologia Ortopedia e ricoverata al Reparto di Ortopedia 3 Chirurgico (Primario Dott. Lanza).

In entrambe le Unità Operative ho trovato un Équipe preparata ed efficiente: dagli Infermieri, Oss, Capo sale ed ovviam i Medici Chirurghi; senza dimenticare anche il personale delle pulizie.

Sono stata accolta in Sala operatoria con grande umanità e preparazione: rassicurata dal personale in servizio (Marietta, Massimo, Elena, Terry…per ricordarne alcuni); ringrazio l’equipe Medico chirurghi per la loro professionalità e attenzione alle mie esigenze di paziente preoccupato e bisognoso di essere correttamente informato ed rassicurato riguardo all’ intervento da subire…. Medici che lavorano ore su ore, stremati dal carico di lavoro spesso troppo gravoso!?

Ringrazio in particolare il Dott. Lombardi ed il Dott. Isoni che mi hanno operata; e il Dott. Castellazzo con la Dott.ssa Cerruti per la fase post intervento e di controllo.

Tramite IVG, sono qui per ringraziare tutti e per dichiarare apertamente che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze, un Ospedale di Eccellenza come il Santa Corona di Pietra Ligure…D.E.A. di 2ndo livello regionale (non dimentichiamolo!!!).

GRAZIE A TUTTI col Cuore in mano…

con Stima ed Affetto

Sofia Pucci Patrone

(Pietra Ligure)