Sanremo, Elba, Lignano: il Doria Nuoto Loano eccelle nel triathlon

Loano. Due fine settimana dai riscontri eccellenti per i triathleti del Doria Nuoto Loano.

Sabato 22 settembre, a Sanremo, si sono svolti i campionati nazionali di triathlon a squadre. Buoni piazzamenti per i due team del Doria Nuoto Loano, quello maschile e quello femminile.

La gara consisteva in un mini triathlon di 300 metri a nuoto, 4 chilometri in bici e 1 chilometro a piedi da percorrere insieme: i componenti della squadra dovevano partire ed arrivare nello stesso momento. La domenica, sulla stessa formula, si è svolta la gara a regioni e la Liguria ha conquistato uno storico podio con tre frazionisti su quattro del Doria Nuoto Loano.

La stessa domenica, nel Triathlon olimpico di Sanremo valevole per il campionato regionale, Ivan Cappelli è giunto quinto assoluto al traguardo, diventando il primo ligure classificato nel 2018.

Nel weekend di sabato 29 e domenica 30 settembre il Doria Nuoto Loano era presente su due fronti. Dopo Ivan Cappelli a Tallinn, all’ironman Elbaman, gara sulla distanza lunga di 3,8 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bici e 42,2 chilometri di corsa, ci pensa Manuela Zunino a scrivere una grande pagina per la società loanese, giungendo decima assoluta e prima di categoria. Letteralmente scatenata dopo l’uscita dall’acqua, Manuela ha guadagnato posizioni entrando in una mitica top 10.

I ragazzi più giovani, invece, erano impegnati a Lignano Sabbiadoro dove si svolgevano i campionati nazionali assoluti di triathlon sprint, nei quali i ragazzi vanno a “farsi le ossa” sfidando atleti professionisti. Competizioni nelle quali il Doria Nuoto Loano riesce a difendersi in ambito nazionale, essendo stabilmente nelle prime quindici formazioni italiane a livello assoluto.