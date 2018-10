Sanità savonese in lutto: addio al medico di famiglia Francesco Barile

Savona. Lutto nella sanità savonese per l’improvvisa scomparsa del medico di famiglia Francesco Barile che si è spento a 93 anni, dopo una breve malattia, all’ospedale San Paolo.

Il dottor Barile ha lavorato per oltre quarant’anni come medico di famiglia a Savona dove ha anche sempre vissuto. All’ombra della Torretta, oltre che come stimato professionista, Barile era noto anche per essere stato partigiano decorato dell’ultimo conflitto mondiale. Inoltre è stato per anni attivo nell’associazione culturale savonese “A Campanassa”.

Lascia i figli Antonio e Luisa. L’ultimo saluto è stato fissato per domani mattina (mercoledì 31 ottobre) alle ore 9.30 nella parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Domenico in via Mistrangelo.