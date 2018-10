Sabato sera a Savona: Festa di inaugurazione della stagione 2018/19 al Circolo ARCI Chapeau Famagosta

Savona. Riparte una nuova stagione di attività al Circolo ARCI Chapeau di via Famagosta, Sabato 27 Ottobre a partire dalle ore 21:00 incontro inaugurale durante il quale verranno illustrate le attività e le iniziative in programma per la nuova stagione condividendole con i tanti amici ed amiche che frequentano lo Chapeau e con tutti quelli che vorranno intervenire per scoprire le novità e le conferme delle nuova stagione. Sarà l’occasione per rinnovare la tessera Arci per l’anno 2018/19 al prezzo promozionale di € 10,00.

Sul palco dello Chapeau,dalle ore 22:00 per quella che si preannuncia una serata divertente e spumeggiante Penelope Please and The Neon Demon una concept band formata da Simon Taylor Demon (bass) , Milo Full Demon (guitar), Umbert Hospital Demon ( drums ) , Penelope Please ( lead voice ) La drag queen piu’ longeva della Liguria che ha deciso di sfogare le proprie coloriture vocali in un repertorio di covers internazionali fra il punk-rock,il funky,il rythm&blues ed il poprock , dissacrante ed irriverente , dai testi “arricchiti” qua e là da parole chiave in italiano che non ne stravolgono il significato del testo , bensì ne sottolineano il significato in chiave camp-queer italico.

L’ingresso è libero.