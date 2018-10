RunRivieraRun Half Marathon, ecco elenco e orari di chiusura delle strade

Finale Ligure/Loano. Domenica 28 ottobre torna la RunRivieraRun International HalfMarathon, la mezza maratona più caratteristica della Liguria che tocca i Comuni Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano con partenza da una delle spiagge più suggestive d’Italia, la Baia dei Saraceni di Varigotti e l’arrivo presso il porto turistico più all’avanguardia della Liguria: la Marina di Loano.

Il percorso si snoda tra lungomare e centri storici delle cittadine della Riviera di Ponente, che da sei anni vedono correre migliaia di persone lungo il percorso diventato un “must” per i runners nazionali ed internazionali. La gara viene chiamata oramai “La Regina” dai moltissimi appassionati di running.

Queste le strade coinvolte nel percorso. A Varigotti la via Aurelia; a Finale Ligure via del Santuario, via Drione, Lungomare Migliorini, via Bolla, via Ghiglieri, via Brunenghi, piazza San Biagio, piazza Garibaldi, via Nicotera, via Caprazoppa, via Aurelia; a Borgio Verezzi la via Aurelia; a Pietra Ligure corso Italia, via Don G. Bado, via Garibaldi, via Matteotti, via Crispi, via Borro, via Aurelia, via Ignazio Messina, corso XXV Aprile; a Loano via Sant’Erasmo, Lungomare Nazario Sauro, Campo Cadorna, viale della Libertà, piazza Italia, via Doria, piazza Rocca, corso Roma e Marina di Loano.

Circa gli orari di passaggio degli atleti, la partenza dal Malpasso a Varigotti è in programma alle 9.30 di domenica mattina. Il passaggio del primo atleta è previsto alle 9.45 a Finalpia, alle 9.50 a Finalmarina, alle 9.55 a Finalborgo, alle 10 alla Caprazoppa a Finalmarina, alle 10.03 a Borgio Verezzi, alle 10.15 a Pietra Ligure, alle 10.30 a Loano, con arrivo alle 10.35 a Marina di Loano.

L’ultimo atleta dovrebbe passare alle 10.15 a Finalpia, alle 10.30 a Finalmarina, alle 10.40 a Finalborgo, alle 10.45 alla Caprazoppa a Finalmarina, alle 10.48 a Borgio Verezzi, alle 11 a Pietra Ligure, alle 11.45 a Loano e alle 12 a Marina di Loano. Il tempo massimo della gara è di 2 ore e 30 minuti.