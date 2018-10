Rugby, un open day al Fontanassa ed una cena per le gemelle Patorniti

Savona. Sabato 27 ottobre il campo della Fontanassa di Savona ospiterà due importanti manifestazioni, di stampo sportivo e sociale.

In mattinata, dalle ore 10 a seguire, è stata organizzata una giornata dedicata alla diffusione del rugby in senso più ampio possibile, che vedrà protagoniste le famiglie curiose di comprendere cosa sia e come viene applicata la palla ovale a Savona dai 6 anni in su.

Oltre agli aspetti squisitamente legati alla competizione e al movimento, verrà dato ampio spazio ai valori segnanti la disciplina, quindi tutto ciò che, anche per i più piccoli, può essere correlato a divertimento, rispetto, disciplina, amicizia e sostegno.

La giornata sarà gestita da animatori, per i più piccoli, ed allenatori della società che proporranno percorsi, giochi e, per i più grandi, le prime basi del gioco vero e proprio. Una grande occasione per comprendere il rugby e gioire di un vero terzo tempo, fase immancabile ad ogni appuntamento sul campo.

Un altro appuntamento molto importante si terrà alla sera, quando, nella club house, si svolgerà una cena per raccogliere fondi a favore di Gaia e Lara Patorniti, le gemelle di Savona affette da SMA, adottate da anni dal Savona Rugby in collegamento col Circolo Acli Spiaggia Raphael.

Gaia e Lara affrontano la loro situazione con grande determinazione e forza d’animo; nella loro esistenza hanno già superato grandi prove, la malattia, la perdita del padre, ma non demordono, dando a tutti un fulgido esempio. Non mollare mai è uno dei valori che accomuna a Gaia e Lara ai praticanti del rugby, da qui è sorta in modo naturale un’affinità solida e duratura. L’obiettivo di questa raccolta fondi è riuscire a dotare le ragazze di un elevatore che le aiuti in camera da letto, per passare appunto dai letti alle sedie a rotelle e viceversa.

Chiunque volesse partecipare all’evento è ben accetto: la club house sarà, come sempre, all’altezza delle aspettative culinarie; per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al 3407348011.