Rugby giovanile, settimana trionfale per i biancorossi

Savona. Nella settimana perfetta per il Savona Rugby vincono tutte le formazioni in campo, dalla Serie C1 all’Under 14.

Nell’Under 18 la squadra FTGI Rugby Ligues “B” (franchigia fra Savona e Cogoleto) batte l’altra franchigia del girone, FTGI Embriaci “B” (Cus Genova e Province dell’Ovest) per 67 a 14.

Sembra proprio che questo inizio di campionato ricalchi i precedenti, con un’apparente superiorità dei Ligues nel proprio girone. Ottimo lavoro da parte di tutti, per il miglioramento del gioco e per l’amalgama rapidamente raggiunta.

Sono scesi in campo Mazza, Casarino, Bruzzone, Briano, Catzeddu, Ravera, Bernat, Devasini, Merengone, Bazzano, Decastelli, Debernardi, Zavattaro, Enzi, Minuto; a disposizione Lanfranchi, Obermayer, Bolla, Battaglia. Marcatori: Ravera, Merengone, Battaglia, Devasini, Lanfranchi, Enzi.

Under 18 territoriale girone 3 (3ª giornata)

Amatori Genova – Union Riviera 22-26

FTGI Rugby Ligues “2” – FTGI Embriaci “2” 67-14

Classifica: FTGI Rugby Ligues “2” 14, Union Riviera 12, FTGI Embriaci “2” 5, Amatori Genova 1

Nel campionato Under 16 incontro a senso unico per la franchigia FTGI Rugby Ligues “B” che sul campo di Cogoleto ha lasciato poco ai pari età del Volvera. Il lato positivo è che per quanto i giocatori abbiano due origini definite (Savona e Cogoleto) la squadra in campo riesce a giocare un rugby molto omogeneo e a tratti pregevole; merito degli allenatori, Costantino e Rossi, che riescono ad ottenere il massimo anche nella franchigia che, per ovvi motivi, si allena a giorni alterni in entrambi i campi.

Sono scesi in campo Giusto (Fossati), G. Scaletta, V. Scaletta (Gadaleta), Carella (Micheli), Mehori, Fiocchi, Cena, De Astis (M. Visco), R. Visco, Nani, La Forgia, Giuliano (Spairani), Gilardo, Macciò (Raviola), Allia. Marcature: mete Carella (tre), Giusto e Fiocchi (due), R. Visco, G. Scaletta, Spairani, Giuliano (una); cinque trasformazioni Mehori.

Under 16 territoriale girone 1 (2ª giornata)

FTGI Rugby Ligues “22 – Volvera 55-10

Moncalieri – Monferrato 7-27

Chieri – Cus Torino 17-58

Classifica: Cus Torino, Monferrato punti 10, Moncalieri, FTGI Rugby Ligues “2” 5, Chieri, Volvera 0.

Di tutti i risultati il più inaspettato e gradito è senz’altro la vittoria dell’Under 14 nei confronti delle Province dell’Ovest, oltretutto in trasferta, per 33 a 45. Le Province sono un club molto organizzato e ben impostato tecnicamente, di solito l’avversario da battere. In questa occasione i ragazzi biancorossi hanno giocato un incontro a ritmo elevato, costruendo subito il vantaggio nel primo tempo e gestendolo nella ripresa. Un incontro piacevole ed entusiasmante, buon punto di partenza per crescere ancora.

Sono scesi in campo Bertolotto, Avondoglio, Buscaino, Devasini, Garzoglio, Boraschi, Ciorra, Marchetto, Gibellini, Vannoni, Bruzzone, Scaramuzzino, Cocco, Pala, Buzali, Valenza, Bissio, Calella, Zambrano. Marcature: quattro mete Buscaino, una Boraschi, Avondoglio Ciorra; cinque trasformazioni Boraschi.

Under 14 fase preliminare (4ª giornata)

Cus Genova “A” – Cffs Cogoleto & P.O. 62-0

Cus Genova “B” – Cffs Cogoleto & P.O. 12-12

Imperia – Salesiani Vallecrosia 63-0

R.C. Spezia – Pro Recco 0-84

Province dell’Ovest – Savona 33-45

Nella foto sopra: la formazione ufficiale FTGI Rugby Ligues “2” Under 16

Alcuni giocatori dell’Under 14