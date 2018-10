Ruba 5 cellulari e tablet in un giorno, ladro seriale arrestato dai carabinieri di Albenga

Albenga. Sabato scorso è stato arrestato in flagranza di reato un cittadino albenganese di 35 anni, che nel corso della giornata aveva derubato del proprio smartphone o tablet ben cinque persone.

L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari: in passato aveva “collezionato” in un solo anno ben 19 furti della stessa specie, anche mentre si trovava agli arresti domiciliari, con al suo attivo 8 evasioni nello stesso periodo.

Il pregiudicato ingauno è stato in serata fermato dai militari della compagnia di Albenga dopo che aveva trafugato un telefono cellulare di una cameriera di un ristorante in viale Italia. Un’attenta analisi delle telecamere di vidoesorveglianza del circuito cittadino hanno poi consentito agli investigatori di attribuire al 35enne altri furti commessi il giorno precedente: presso gli uffici comunali di piazza del Popolo, presso la clinica San Michele di viale Pontelungo (dove erano stati registrati alcuni furti ai danni dei pazienti della struttura) e, infine, presso un pub del centro storico, in cui aveva sfilato rapidamente il telefono a una cliente approfittando di un suo momento di distrazione.

Sono cinque quindi al momento i reati contestati al ladro seriale, che adesso si trova adesso nel carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari nel frattempo stanno analizzando tutti i furti simili commessi nell’arco degli ultimi mesi, con l’obiettivo di capire se possano essere stati messi a segno proprio dal 35enne.