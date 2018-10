Borgio Verezzi. E’ ancora in corso l’intervento da parte di vigili del fuoco e personale sanitario per la caduta di un rocciatore avvenuta su una parete a Verezzi, lungo la palestra di rocce conosciuta come “Cento Corde”.

L’infortunio si è verificato intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio, con il il climber che sarebbe precipitato da alcuni metri.

Al momento non si hanno altri particolari sull’accaduto.

Sul posto sono ancora impegnati pompieri, Croce Bianca di Borgio Verezzi e automedica del 118. Stando alle prime informazioni pare che il rocciatore abbia riportato alcuni traumi nella caduta. A preoccupare sopratutto il trauma cranico, oltre ad alcune ferite sul resto del corpo. Considerata la zona particolarmente impervia è stato mobilitato l’elisoccorso dei vigili del fuoco per il recupero del rocciatore.

Per lui è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. Il climber non sarebbe in pericolo di vita.