Rocchetta di Cairo in lutto per la scomparsa di Nello Fossati

Cairo Montenotte. Si terranno domani alle 15.30, nella chiesa di Rocchetta, i funerali di Nello Fossati, classe 1946, da sempre impegnato nel sociale.

Ferroviere in pensione, nonché ex capostazione a Ferrania, Fossati era stato presidente della Pro loco fino al 2015 e anche dirigente della società calcistica della Rocchettese.

Una figura di riferimento per la comunità, e sono proprio le associazioni a ricordarlo con messaggi di cordoglio per una persona che si è spesa molto, negli anni, nell’ambito del volontariato e per i rocchettesi.