Finale Ligure. Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della partita tra Rivarolese e Finale, nella quale i locali hanno effettuato una sostituzione in più di quelle consentite. Non si è però ancora pronunciato, nell’attesa della formalizzazione del reclamo e dell’invio delle eventuali controdeduzioni.

Per quanto riguarda le squalifiche, Bruno Salku (Valdivara 5 Terre) è stato fermato per tre turni in quanto espulso perché “a gioco fermo, colpiva con una gomitata un avversario, senza conseguenze lesive”.

Una giornata di squalifica per Marco Mambrin, allenatore dell’Alassio FC.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

5 reti: Parodi (Vado), Alessi (Cairese)

3 reti: Alvisi (Valdivara 5 Terre), Repetto (Busalla), M. Rossi (Rapallo), Capra (Finale), Costantini (Imperia), Zunino (Pietra Ligure)

2 reti: Mura, Romei (Rivarolese), Battaglia (Angelo Baiardo), Saviozzi (Cairese), Donato (Rivarolese), G. Cotellessa, Compagnone (Busalla), Castagna (Imperia), A. Rea (Ventimiglia), P. Rossi (Albenga), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre), Ilardo (Genova Calcio), Vittori (Finale)

1 rete: Moscatelli, Figone, Laera (Imperia), Valletta, Cutugno (Valdivara 5 Terre), De Martini, Buono, Traverso, Nelli (Genova Calcio), Napello, Ungaro (Rivarolese), Cafournelle, Galiera (Ventimiglia), Magnani (Cairese), Costamagna, Farinazzo, G. Gerini (Albenga), Salzone, Ferrara (Finale), Masi (Sammargheritese), Lunghi (Rapallo), Odasso, Sassari, Lupo, Viganò, Sfinjari, Gerardi, Alfaro (Alassio FC), Marchesi, Garrasi (Rapallo), Venturelli, Provenzano (Angelo Baiardo), Cocurullo, Minutoli (Molassana Boero), Baracco, Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Donaggio (Vado), F. Garrè, Lobascio (Busalla)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese)