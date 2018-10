Ritorna ai Magazzini del Cotone di Genova la fiera sull’hobbistica femminile: tante novità per il Natale 2019

Liguria. Ancora qualche settimana di preparativi e ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova si terrà l’edizione invernale di Fantasy&Hobby, in programma dal 2 al 4 novembre, quest’anno edizione diciottesima. La manifestazione delle attività creative e manuali declinate al femminile, ormai da quasi 10 anni arricchisce il panorama fieristico delle fiere di settore italiane, e si attesta comunque come la fiera sull’hobbistica più importante del nord ovest Italia rivolgendosi al bacino di appassionate non solo liguri, ma anche piemontesi.

La fiera si conferma uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla fantasia e alla creatività manuale; una vetrina aggiornata sulle ultime mode e tendenze, da quelle più tradizionali a quelle più innovative nell’ambito delle arti manuali e dell’hobbistica.

L’evento è diventato in questi anni (due edizioni all’anno, una a marzo e una a novembre) un riferimento per tutte le appassionate, tre giorni di full immersion tra abilità e passioni, che soddisfa le curiosità delle migliaia di hobbiste che solitamente la visitano, alle prese con i tanti acquisti ma anche dalla frenesia di oltre 150 tra corsi e dimostrazioni in calendario.

Fantasy&Hobby è l’occasione per incontrare circa 60 aziende produttrici e rivenditori del settore dell’hobbistica, della manualità e della creatività; permette di scegliere tra la varietà di prodotti proposti (feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, pizzi, timbri ecc..) e di evolvere le tecniche del mondo creativo (decoupage, scrapbooking, bijoux, punto croce, patchwork e quilting, ceramica, cucito creativo,shabby, soft painting, stencil, spolvero, lavorazione artistica) e molto altro ancora.

Tra le novità di quest’anno uno spazio al primo piano interamente gestito dal portare www.creareinsieme.it e quindi dalla super conosciuta nell’ambiente della creatività Lara Vella, fondatrice e anima del portale. Nel suo stand sarà possibile portare un proprio mobile e con la tecnica dello shabby e con la preziosa consulenza e abilità di Lara verrà restaurato e reso completamente diverso. Insomma si arriva in fiera con un mobile e si torna con un altro completamente rinnovato.

La fiera si arricchisce come di consuetudine di numerosi corsi e dimostrazioni pratiche per perfezionare e avvicinarsi alle tecniche creative manuali. Nel sito l’elenco suddiviso per giornate ed orario con tutto il programma aggiornato, sarà anche possibile pre-iscriversi contattando direttamente gli organizzatori e garantirsi così il posto. Come d’abitudine sono in programma diverse attività dedicate ai più piccoli tenute da personale esperto: i bambini avranno laboratori e corsi a loro dedicati, grazie ai quali potranno imparare e dar spazio alla loro fantasia e permettere così alle mamme di visitare il salone in tutta tranquillità.

Tutte le informazioni su come arrivare, gli aggiornamenti e il calendario dei corsi e delle dimostrazioni sono disponibili nel sito www.fantasyehobby.it, da dove è possibile scaricarsi il biglietto ridotto o l’abbonamento per i tre giorni. Inoltre per coloro che sono su facebook possono seguire tutti gli aggiornamenti nella fan page Fantasy&Hobby.

L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 19.00; 8 euro l’intero e 7 euro il ridotto scaricabile dal sito; 13,50 euro è la soluzione abbonamento valido per tutti e tre i giorni di manifestazione.