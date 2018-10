Riparte il restyling di Finalpia: al via i lavori in via Molinetti

Finale Ligure. Con l’intervento in via Molinetti riprendono i lavori di riqualificazione del quartiere di Pia: l’annuncio oggi da parte dell’assessore comunale Andrea Guzzi.

Dopo l’interruzione estiva si ricomincia dall’incrocio con largo Volpi e via Santuario. “Abbiamo fatto una riunione con i commercianti ed i residenti della via a Settembre proprio per illustrarne le fasi e descriverne le azioni” commenta l’assessore Guzzi.

“La continuazione di questo cantiere sarà la conclusione dei due lotti precedenti e darà maggiormente lustro al centro commerciale del Rione da molti decenni interessato solo da promesse elettorali mai concretizzate. Ora ci aspettano mesi di lavoro. Creeremo disagi e fastidi alla cittadinanza che son certo verranno ripagati dalla nuova via”.

Dunque modifiche al traffico ed alla viabilità: nelle varie fasi del cantiere ci saranno la chiusura di via Drione e dei vari accessi a via Molinetti. L’ingresso al centro commerciale del quartiere sarà sempre raggiungibile da via Santuario passando dalla rotonda e percorrendo via Mimose. Dopo i primi lavori sull’incrocio via Drione verrà nuovamente resa percorribile dalle vetture.