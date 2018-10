Rinnovo contratto della dirigenza sanitaria, medici e veterinari in sciopero il 9 novembre

Savona. Protesta anche nel savonese da parte di medici e veterinari per il rinnovo del contratto di dirigenza medica e sanitaria fermo ormai da 10 anni: l’altro giorno la protesta a Roma alla quale ha preso parte anche una delegazione della provincia, con una richiesta di incontro al ministro Grillo sul tema: “Non bastano i proclami come quelli del ministro…” afferma il sindacato Uil-Fpl, in prima linea nella battaglia sindacale.

“Non possiamo più tollerare questo scaricabarile nel quale si accusano sempre i predecessori. Chi oggi è al Governo deve intervenire, i medici e i veterinari hanno subito nel corso di questi ultimi anni una importante perdita del potere di acquisto”.

E la Uil-Fpl spiega: “Oltre all’erogazione degli stessi aumenti contrattuali previsti per il restante pubblico impiego e alla necessità di risolvere definitivamente l’annosa questione del riconoscimento dell’indennità di esclusività di rapporto nella loro massa salariale, si deve porre fine al blocco del turnover ricordando che mancano circa 20.000 medici, per non parlare della necessità di attivare le borse di studio di specializzazione”.

“La nostra protesta continuerà sino a quando non avremo risposte certe, per questo confermiamo lo sciopero del 9 novembre 2018” conclude il sindacato.