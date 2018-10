Regione, sostegno alla donazione: proposta di legge per un albo dei donatori di sangue

Liguria. Ok ad un registro ad hoc per i donatori di sangue e massimo sostegno alla donazione. E’ il senso della proposta di legge regionale: “Istituzione di un Albo regionale e riconoscimento ufficiale dei donatori di sangue” presentata dal gruppo Lega Nord Liguria-Salvini, alla quale ha aderito e firmato anche Andrea Costa, consigliere di Liguria Popolare – Noi con l’Italia e presidente della III commissione (Attività produttive, Cultura Formazione e Lavoro).

“Ho deciso di sostenere questa iniziativa legislativa – spiega Costa – perché sono fortemente convinto che occorre valorizzare, promuovere e tutelare la fondamentale funzione esercitata da chi dona il proprio sangue per salvare la vita di altre persone in caso di emergenza, ma anche per assicurare terapie fondamentali a pazienti colpiti da malattie di origine ematologica”.

Costa, che da oltre dieci anni è donatore Avis, sottolinea gli aspetti qualificanti della proposta di legge: “Questo provvedimento ha il merito di valorizzare il significato non solo sanitario, ma anche sociale ed etico della donazione, ne promuove la diffusione e snellisce l’iter che permette di raggiungere i meritati titoli onorifici previsti per chi la esercita con maggiore assiduità”.

“Questa proposta – conclude il consigliere – rappresenta una lezione di civiltà e valorizza il gesto generoso verso chi è meno fortunato di noi”.