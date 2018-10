Regionale Gold Allieve: un titolo per la Primavera Varazze, due secondi posti per la Fratellanza Savonese

Savona. Domenica 14 ottobre si è svolta nel palazzetto dello sport di Sant’Eusebio a Genova la seconda prova del campionato regionale a squadre Gold Allieve valido per l’assegnazione dei titoli regionali.

Nella Gold 3B primo posto della società Primavera Varazze davanti all’Andrea Doria. Terzo posto per l’Unione Sportiva Sestri Ponente e quarta la Rubattino. Titolo regionale sempre per la Primavera Varazze e stesso podio anche nella classifica del campionato regionale.

Anche nella Gold 3A il podio di giornata è lo stesso del campionato regionale. Vittoria e titolo regionale per l’Andrea Doria con Atena Cacace, Sara Scelsi, Domitilla Olivieri e Giorgia Fazzari. Sul secondo gradino del podio la Fratellanza Savonese con la squadra 1 composta da Flavia Garbarino, Celeste Ghiglia, Chiara Rapisarda e Carlotta Rossi; terza la Riboli (Federica Giambruno, Ludovica Castellini, Erika Penna e Linda Scorza). A seguire: Rubattino, Andrea Doria squadra 2, S. Michele, Calasanzio, Pro Italia Spezia, Primavera Varazze, Canaletto, Pro Chiavari, Savonese squadra 3, Savonese squadra 2.

Nel campionato di Gold2 bella prestazione e vittoria per l’Auxilium di Giada D’Izzia, Aurora Tuninetti, Aurora Pessagno. Emma Stefanasi e Calanni Caterina davanti alla Savonese con le ginnaste Nicol Negro, Eleonora Revello, Beatrice Vettori e Charlotte Grabinski; al terzo posto la Rubattino (Sveva Anelli, Giulia Lanata, Elisa Ubaldi e Ludovica Wernitznig). Quarto posto per il Canaletto, quinta la San Michele.

Infine, titolo regionale nella Gold1 per l’Andrea Doria che, pur non partecipando alla seconda prova, si è aggiudicata il campionato in virtù del punteggio della prima prova con le ginnaste Lara Marcenaro, Zoe Frisina, Sofia Lo Bello e Sara Demartini.

Prossimo appuntamento per queste squadre con la prova di Zona Tecnica a Torino sabato 10 e domenica 11 novembre, dove si giocheranno l’ammissione alla fase nazionale.

Nella foto: le atlete della Fratellanza Savonese.