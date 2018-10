Savona. Prima di campionato alla Zanelli dove la Rari Nantes Savona era subito chiamata ad affrontare una delle più tradizionali avversarie, la Florentia. I liguri, con una prestazione di gran carattere, hanno recuperato 2 reti di svantaggio e portato a casa un preziosissimo successo.

Dopo le prime schermaglie offensive, con parate di Soro e Cicali ed un palo dalla distanza di Lorenzo Bianco, la sblocca a 3’36” il centroboa Tomasic. La risposta savonese giunge un minuto dopo con una stoccata potente di Lorenzo Bianco. Ci provano Piombo da una parte e Coppoli dall’altra ma non hanno buona mira; la frazione termina in parità.

Le due squadre faticano in fase d’attacco; Angelini si fa sentire e non poco con i suoi. Le conclusioni troppo spesso sono forzate e facili per i portieri. A 4’25” Milakovic porta in vantaggio i padroni di casa. Immediata la risposta toscana con Di Fulvio per il 2 pari. Su una ripartenza, a 3’33”, Di Fulvio punisce ancora la Rari. Giovanni Bianco va nel pozzetto e Razzi trasforma la superiorità per il più 2 ospite con cui si arriva a metà gara.

La Rari, col doppio centroboa, prova a scardinare la difesa fiorentina variando soluzioni ma non passa; il tiro di Ettore Novara si stampa sul palo. Ci vuole un time-out per dettare la strategia giusta che porta Piombo a segnare il 3-4. A 4’24” i savonesi sfruttano al meglio l’uomo in più: Milakovic pareggia. La Rari Nantes Savona restituisce il parziale e si arriva all’ultimo tempo in parità.

Per la prima volta la palla al centro è di casa, grazie a Vuskovic. E l’azione va a buon fine: Colombo porta in vantaggio i liguri. Fulmineo il pari ospite ad opera di Chemeri. A 6’37” il mancino di Colombo esalta il pubblico: palla alla destra di Cicali e pugno al cielo. Ancora Savona: superiorità numerica ma Lorenzo Bianco spara alto.

A 4’26” controfuga Rari: Giovanni Bianco a tu per tu con Cicali, Coppoli lo ferma ed è espulso: il numero 9 non sbaglia ed esulta con tutti i tifosi locali per il più 2. La squadra di casa difende alla grande fino all’ultimo e il conto alla rovescia è sull’urlo “Savona Savona” e gli applausi di tutti i presenti.

Il tabellino:

Rari Nantes Savona – Rari Nantes Florentia 7-5

(Parziali: 1-1, 1-3, 2-0, 2-1)

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Caldieri, Vuskovic, L. Bianco 1, Corio, Piombo 1, Milakovic 2, G. Bianco 1, G. Novara, E. Novara, J. Colombo 2, Missiroli. All. Alberto Angelini.

Rari Nantes Florentia: Cicali, Generini, Eskert, Coppoli, F. Turchini, Bini, Chemeri 1, Dani, Razzi 1, Tomasic 1, Astarita, A. Di Fulvio 2, Maurizi. All. Roberto Tofani.

Arbitri: Gianluca Centineo (Palermo) e Giuseppe Fusco (Torino).

