Savona. Nelle ultime ore la Polizia di Stato avrebbe individuato il presunto autore dei quattro raid vandalici registrati negli ultimi dieci giorni a Savona e l’ultimo dei quali è avvenuto due notti fa, quando i “soliti ignoti” hanno mandato in frantumato i finestrini di diverse auto parcheggiate lungo il vicolo che conduce in piazza delle Nazioni, verso l’area canina, e nel sottopassaggio che dal Dopolavoro Ferroviario conduce in via Tissoni.

La persona è stata accompagnata in Questura per ulteriori accertamenti. Ulteriori informazioni saranno rese note nel corso del pomeriggio.

Sono almeno quattro gli episodi simili verificatisi negli ultimi dieci giorni a Savona.

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 ottobre, altri vandali (forse lo stesso gruppo?) avevano preso di mira una ventina di vetture in sosta nel parcheggio di piazza del Popolo: anche in quel caso erano stati danneggiati i finestrini.

Prima ancora, tra il 28 e il 29 settembre, ad andare in frantumi erano stati i finestrini di una ventina di auto parcheggiate nei due park sotto la Fortezza del Priamar (quello a pagamento e quello a sosta libera) e in viale Dante Alighieri.

Infine, tra il 22 e il 23 settembre altri vandali avevano forato le gomme di circa una ventina di auto parcheggiate lungo corso Ricci.

Il numero e la frequenza dei raid ha anche spinto il consigliere comunale della Lega Alfredo Remigio a presentare un’interpellanza per sapere “cosa intenda fare l’amministrazione comunale per arginare questi fenomeni continuativi, che non sono mai stati presenti sul territorio savonese in modo così massiccio ed espansivo, e quali misure intende mettere in campo sul fronte della sicurezza urbana”.