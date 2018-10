Ragazze, Alba Docilia: Matilde Nani conquista il titolo regionale

Albisola Superiore. A Boissano si sono svolti gli ultimi campionati regionali giovanili della stagione 2018; nello specifico si sono dati battaglia Ragazze e Ragazzi under 14 di tutta la regione. Presente l’Alba Docilia, con un valido gruppo di atlete.

Gli onori della giornata vanno a Matilde Nani che vince i 60 ostacoli, con il tempo di 10″17, nonostante una partenza non brillantissima la riesce a spuntare e porta a casa il titolo di campionessa regionale, in una specialità che quest’anno le ha regalato parecchie soddisfazioni. Nella stessa gara Anna Rossello si piazza sesta con 11″31; la stessa Anna sfiora il podio nel salto in alto siglando il personale 1,31 metri arrivando quarta con la stessa misura della terza; insieme a lei Aurora Stranieri si ferma a 1,20 metri (pb).

Aurora si cimenterà alla fine del salto in alto nei 1000 metri chiudendo al nono posto con 3’45″49 davanti alla compagna Beatrice Formento che chiude la gara in 3’45″58 (pb) nonostante una brutta distorsione alla caviglia che non le ha poi permesso di correre la staffetta 4×100.

Nel salto in lungo quinta e sesta rispettivamente Rebecca Marchetti e Giada Salvo a distanza di 1 centimetro, 3,93 e 3,92 metri, per entrambe pb.

In campo maschile unico portacolori Alba Docilia, “beato tra le donne”, in gara è Francesco Rolando che nei 60 metri chiude in 9″52 e nel salto in lungo con 3,72 metri.

“Un grazie alle due istruttrici della categoria Ragazzi e Ragazze, Rachele Maramotti ed Elena Russo, che rispettivamente sui campi di Albisola Superiore e Vado Ligure seguono, gestiscono e fanno crescere i nostri giovanissimi e sono preziosissime collaboratrici per i più grandi” dichiarano i dirigenti della società albisolese.

