Ragazza mia, ti spiego gli uomini. E l’amore. E i brufoli

Ci sono cose che ora ti dirò e alle quali tu non crederai.

Un po’ perché sono tua madre, e quindi, nella tua testa, geneticamente programmata per sparare stronzate . Un po’ perché alla tua età non ci ho creduto nemmeno io, perché mia madre era geneticamente programmata per sparare stronzate, benchè lei, al contrario di me, le sparava per lo più mentre si esercitava al campionato mondiale di lancio del sandalo cum zeppa in sughero da corridoio a sottoscritta, e , non so perché, questo rendeva le stronzate immediatamente più credibili e incredibilmente convincenti.

Dicevamo che ho delle importanti rivelazioni da farti. Roba che scotta. Roba seria.

Non come quelle cose che scrivi sul tuo diario apposta perché io legga, e che mirano a nascondere il tuo diario vero ,che io comunque non leggerei mai (ah, a proposito, continui a sbagliare l’uso dei congiuntivi), non come e informazioni frammentarie che vi scambiate tra amiche. No, assolutamente no.

Oggi, figlia mia, stai per ricevere verità assolute e fondamentali che io, in quanto madre e depositaria del Sapere tutto, sto per donarti con estrema generosità e benevolenza.

IL SALAME NON FA VENIRE I BRUFOLI

Ci sono studi scientifici che dimostrano che un panino col salame può riaggiustare una giornata, far sorridere un amico, consolarti da un brutto voto, sfamare un cucciolo per strada che poi ti amerà per sempre…ma nessuno è mai riuscito a dimostrare una reale correlazione tra il salame e i brufoli che tanto odi.

Ah, so che te lo stai chiedendo: sì, lo stesso discorso vale per la Nutella.

Inoltre ci tengo a rivelarti che AI RAGAZZI NON IMPORTA SE HAI I BRUFOLI

A malapena si accorgono loro stessi di avere il naso in mezzo alla faccia, figurati se stanno a notare quei pochi foruncoli che conti piagnucolando ogni mattina.

Della stessa famiglia è la regola aurea che sto per rivelarti:

AI RAGAZZI NON IMPORTA DELLA TUA CICCIA

Perchè parliamo di ciccia immaginaria, bimba mia, perché le tue rotondità sono meravigliose promesse di donna, perché ciò che vedi nelle altre non può essere ciò che pretendi da te stessa , perché gli uomini lo sanno, quelli veri, quelli per cui vale la pena , che tu sei un intricato giardino da scoprire con cautela, e da coltivare con rispetto.

LAVARSI I CAPELLI OGNI GIORNO FA MALE

Potrei spiegarti che la tua chioma leonina non andrebbe lavata in continuazione per tantissimi e logicissimi motivi tra i quali la produzione del sebo, l’uso eccessivo di saponi aggressivi ecc ecc…potrei inoltre prevedere con la precisione di una fattucchiera che tra esattamente 30 anni, la tua abitudine di non asciugare le folte chiome in virtù delle meravigliose onde naturali, ti garantirà dolori alla cervicale per i quali maledirai me, te e tutta la Loreal e la Pantene, ma non mi crederesti mai.

Mi limito quindi a dirti che la tua abitudine di lavarti i capelli ogni giorno, e di usare con metodica precisione tutti gli asciugamani puliti presenti in casa , dal formato madre di Dumbo a quello di neonato di toporagno, probabilmente non fa male né a te né ai tuoi folti capelli biondi, bensì fa molto male a me e alla mia già precaria salute psichica, quindi : SMETTILA.

Ti tingerai, lo so. Li taglierai, lo so. Mi incazzerò tantissimo. Lo so.

IL SESSO é BRUTTO E FA MALE

Questa è la verità primaria, bimba mia, quasi da tatuarsela addosso a caratteri cubitali, se non fosse che ti ho vietato i tatuaggi.

Il sesso è brutto, è sporco e fa male.

Stanne lontana. Lontanissima. Anni luce.

Diversi studi scientifici dimostrano, infatti, che il sesso provoca inesorabilmente acne, calvizie e culo grosso.

Ti vorranno.

Gli uomini ti vorranno. Bella come sei. Pulita e fresca come una calla appena nata.

Con quel sorriso costato millanta euro di apparecchio, e quel seno che ti fa star gobba e che nascondi.

Con quelle mani bianche e affusolate e lo smalto smangiucchiato.

E i tuoi modi da giraffa in una cantina zeppa di cristalli.

Ti vorranno.

E non posso dar loro torto. Perchè sei bella.

E non ho regole per questo, né verità.

Solo un consiglio: DEVI VOLERLO ANCHE TU.

E allora sarà bello, pulito e farà bene.

Come un panino al salame senza brufoli l’indomani.

