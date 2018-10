Alassio. Boxster, Cayman, Carrera per molti un mito delle quattro ruote, per molti quasi un oggetto di culto anche se non si parla dell’ultimo modello del mercato automobilistico. Per i possessori di questi gioiellini il prossimo weekend l’appuntamento sarà ad Alassio per una tre giorni fatte di prove su strada, e momenti conviviali. Ecco l’edizione 2018 del Gt Tour Italia Alassio Coast che si terrà ad Alassio dal 19 al 21 ottobre con il patrocinio del Comune.

Il ritrovo sarà presso l’Hotel Savoia alle ore 19. Qui saranno ospitati tutti partecipanti e qui si svolgerà il primo meeting per poi trasferirsi per la cena al vicino Graf.

Foto 2 di 2



Sabato la prima prova su strada con partenza la mattina verso il parco delle Sculture di Vendone. Tra curve e tornanti la colonna di porsche arriverà a Ranzo per una degustazione di vini pregiati.

Via poi verso la Valle Arroscia sino al confine con il Piemonte ai Ponti di Nava. Dopo pranzo discesa tutta da guidare e ritorno ad Alassio con visita al Porto Turistico e Cappelletta per la foto di rito.

Domenica il saluto del gruppo alla città di Alassio con l’esposizione dei veicoli nella caratteristica piazzetta San Francesco, con il Torrione a fare da sfondo. La colonna muoverà poi in direzione del meraviglioso Borgo Medioevale di Toirano, con visita al museo e alle Grotte.