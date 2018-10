Quiliano, in arrivo investimenti per quasi 600mila euro. Il Comune: “Saranno investiti sul territorio”

Quiliano. Quasi 600mila euro sono stati oggetto di una variazione di bilancio dell’amministrazione quilianese che consentirà numerosi investimenti sul territorio comunale. L’importante somma deriva per circa 400mila euro dalla possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione concessa dal Mef con una circolare di inizio mese, mentre la parte rimanente è frutto dell’iscrizione a ruolo di somme relative a sanzioni da infrazioni al Codice della Strada.

Gli investimenti consentiranno sia l’effettuazione di lavori, che l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Di seguito i principali che interventi saranno i seguenti: valutazione vulnerabilità sismica e progettazione fattibilità scuole medie e dell’infanzia per 50mila euro (analogo importo era già stato stanziato nei mesi scorsi dall’amministrazione per le scuole primarie); valutazioni statiche e progettazione di fattibilità strutture ponti di competenza per 50mila euro; saranno sostituiti diversi automezzi in uso agli uffici comunali, ormai vetusti e sarà possibile procedere all’acquisto di un nuovo scuolabus (il secondo).

E poi ancora: acquisto di nuove telecamere per 13mila euro circa, finalizzate alla sicurezza, al monitoraggio del traffico veicolare, alla repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti e quale strumento operativo di protezione civile; acquisto di segnaletica e di materiale per il segnalamento di interventi su strada ed in emergenza per 20mila euro; acquisto di attrezzature informatiche e di attrezzature per adeguamento sala Coc.

Infine, sono previsti interventi per 250mila circa complessivi per la manutenzione straordinaria di strade ed immobili comunali. Si segnalano in particolare: completamento dei marciapiedi di via XXV Aprile (comprensivo di impianto di illuminazione), installazione di impianto semaforico in Via Convento, manutenzione serramenti edifici scolastici e Cadifugio, manutenzione straordinaria loculi estumulati e nuove cellette del cimitero di Quiliano, manutenzione cimitero di Valleggia, interventi di manutenzione straordinaria presso il parco di San Pietro in Carpignano, interventi di messa in sicurezza sui rii minori.