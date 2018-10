Loano. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia a Loano, quando all’altezza della rotonda al confine con Borghetto Santo Spirito un pullman di turisti ha preso fuoco. E’ successo intorno alle 11 e 30, a fuoco il motore del mezzo che stava trasportando alcuni visitatori bulgari nel ponente savonese.

Appena viste le fiamme l’autista ha fermato il bus, fatto scendere tutti e sono stati poi i vigili del fuoco a spegnere definitivamente il rogo, con il pullman bloccato proprio sulla rotonda.





Nessuna conseguenza per i viaggiatori e per altri automobilisti in transito, se non i disagi provocati dal blocco della circolazione viaria per consentire l’azione dei pompieri e la successiva messa in sicurezza.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale e sono ancora in corso le verifiche sul mezzo.