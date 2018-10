Laigueglia. “Il ‘Salto dell’acciuga è l’ultima festa estiva di Laigueglia e ne abbiamo approfittato per fare un’esercitazione dimostrativa, con pulizia dei fondali sotto il molo. Attraverso questo evento abbiamo voluto dare dimostrazione della bontà del lavoro svolto dai fantastici ragazzi della protezione civile. Inoltre, è stato un ottimo modo per salutare una bellissima stagione in cui tutto ha funzionato, in particolare le manifestazioni, grazie ad un mare splendido e al clima fantastico tipico di Laigueglia”.

È questo il commento del sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, che questa mattina, al molo centrale di Laigueglia, ha preso parte personalmente alla dimostrazione di pulizia dei fondali marini a cura del gruppo sommozzatori della squadra di protezione civile di Albenga.

di 9 Galleria fotografica Pulizia dei fondali marini: dimostrazione della protezione civile a Laigueglia









All’evento erano presenti anche il senatore Paolo Ripamonti e l’assessore regionale Stefano Mai, che ha dichiarato: “Regione Liguria recentemente ha visto approvato il progetto Prisma Med, che ha come obiettivo strategico la gestione integrata, nei porti commerciali e porticcioli, dei rifiuti e degli scarti prodotti dalle attività legate alla pesca e alla nautica da diporto. Si tratta di un progetto molto ambizioso e l’obiettivo che ci siamo prefissi è di esportarlo in tutta la Liguria, e non solo”.

La dimostrazione di questa mattina, ad opera della protezione civile, rientra nell’ambito della manifestazione tradizionale “Il salto dell’acciuga”, che ha preso il via proprio quest’oggi e coinvolgerà Laigueglia per l’intero weekend (la conclusione è prevista domani sera) con numerosi eventi collaterali.