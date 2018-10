Ceriale. Che il match di domenica 30 settembre non sarebbe stato semplice si sapeva già: la San Stevese era reduce da un brutto avvio di campionato, ancorato all’ultima posizione in classifica con zero punti. La voglia di riscatto degli avversari era lecita, soprattutto tra le mura amiche.

La compagine di mister Sardo, ancora decimata tra infortuni e assenze, ha affrontato l’avversario a viso aperto e con l’obiettivo fisso dei 3 punti.

Nel primo tempo i biancoblù non hanno particolarmente brillato, regalando alcune occasioni alla Sanstevese che, però, non è mai riuscita a concretizzare.

Con l’avvio della ripresa il Ceriale scende in campo con uno spirito decisamente diverso, ma si deve

aspettare il 73° per vedere la prima rete: a sbloccare il risultato è Luca Tomao che, su assist di Setti, batte D’Ercole.

All’89° l’arbitro concede un calcio di rigore alla San Stevese, ma Breeuwer non ci sta e para il penalty battuto da Calvini. Il miracolo del portiere cerialese non basta perché De Flavis segna dopo la respinta.

Il finale del match diventa sempre più acceso ed Enrico Sardo viene allontanato per proteste dopo l’ennesimo episodio discusso, per un presunto mancato fischio del direttore di gara.

Arriva il triplice fischio dell’arbitro, la partita termina sul risultato di 1 a 1 e le due squadre portano a casa un punto ciascuna.

Le parole di mister Sardo: “Non parlo mai dell’arbitraggio perché il martedì non si può andare dai giocatori e dare le responsabilità del risultato al direttore di gara. Lascio parlare le immagini (in riferimento al video), il rigore su Di Mario è evidente e non è stato fischiato. Comunque non importa, noi andiamo avanti e saremo più forti di questi episodi“.