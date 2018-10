Celle Ligure. 7a giornata del campionato di Promozione girone A. Il Celle Ligure riceve il Serra Riccò. Padroni di casa reduci dalla vittoria per 0-2 sul campo del Vallescrivia – al termine della quale l’ex tecnico Ghione ha rassegnato le dimissioni. Sostituito in settimana da Di Biasio – ospiti dal successo interno per 2-1 sulla Voltrese. Fischio d’inizio all'”Olmo” ore 14.30.

Tabellino:

Celle Ligure-Serra Riccò 1-0 (16′ Sofia)

Celle Ligure: Provato, Cosentino, Damonte, Alò, Bonadin, Suetta, Giguet, Orcino, Sofia, Ale. Piombo, Rampini.

A disp.: Ottonello, Vanoli, Vallerga, Russo Artimagnella, Pescio, Certomà, Crovella, Apicella, And. Piombo . All. Di Biasio

Serra Riccò: Kouvatzis, P. Montecucco, Rebora, A. Burdo, F. Burdo, Piccolo, Guidetti, Gazzo, Draghici, F. Re, Muratore.

A disp.: Ferrada, Traverso, Poggioli, M. Montecucco, A. Montecucco, Ottolini, Massa, Canton, Trudu. All. Arecco

Arbitro: Fagiolino (Imperia). Assistenti: Di Tullio (Savona) e De Scalzi (Imperia)

Note: Ammoniti: Gazzo (S). Angoli 1-1. Spettatori 70 circa.

Cronaca:

10′ Azione di rimessa del Celle Ligure. And. Piombo si presenta alla conclusione, tiro debole e centrale.

14′ F. Burdo mette in difficoltà il proprio portiere con un retro passaggio corto di testa. Kouvatzis svirgola ma sventa il pericolo.

16′ Gol Celle Ligure! Affondo sulla destra, palla in mezzo per Ale. Piombo che calcia a botta sicura. Kouvatzis si supera sul primo tiro, ma nulla può sulla ribattuta di Sofia. 1-0.

17′ Ancora Celle Ligure propositivo. Alò lanciato a rete non trova lo specchio da buona posizione.

30′ Ammonito Gazzo.

32′ Damonte ci prova da lontano. Palla alta sopra la traversa.

34′ Si fa vedere anche il Serra Riccò. Cross in mezzo, la difesa spizza di testa. Destro al volo di Piccolo dal limite dell’area, leggermente alto.

40’Sofia smista a destra per Cosentino. Il laterale basso chiude il triangolo con l’attaccante di casa, che dai pressi della lunetta non inquadra la porta.